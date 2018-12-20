Беременная Терешина не может ходить

Певица Татьяна Терешина рассказала, как протекает ее вторая беременность. Бывшая солистка группы Hi-Fi призналась, что у нее появились проблемы со здоровьем.

В личном микроблоге Терешина поведала, что не может нормально ходить. "У меня защемило седалищный, и я хромая", – призналась певица.

Знаменитость отметила, что не переживает из-за случившегося. По словам Татьяны, во время первой беременности у нее случилось то же самое незадолго до родов. Звезда надеется, что вскоре ее состояние нормализуется.

Также артистка рассказала, что в последнее время ей очень жарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном", – сообщила она.

Татьяна отметила, что в целом чувствует себя отлично и уверенно. Малыш очень активен в животе, чего она никак не ожидала. "Иногда живот перемещается слева направо, обратно – и так часами", – поделилась звезда.

Напомним, Татьяна Терешина ждет ребенка от своего 23-летнего мужа Олега. Свадьбу они сыграли в начале минувшей осени. Также у девушки подрастает дочь Арис от предыдущих отношений. По словам знаменитости, Олег прекрасно ладит с девочкой.