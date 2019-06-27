"Обычные проходимцы": российским звездам надавали пинков

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала представителей отечественного шоу-бизнеса. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что в России – "ужасно скучные селебы".

По словам блогера, все их интервью очень похожи: "долдонят, как под копирку, одни и те же устаревшие истины, выглядят и звучат максимально прилизанно". "И в любви у них – сказка, и в карьере всего добились упорным трудом", – с иронией отметила Миро.

Она уверена, что все их "сладкие" посты в соцсетях – это "дешевая показуха". "Они боятся быть настоящими", - констатировала блогер. Лена Миро считает, что российский звезды – случайные люди в мире шоу-бизнеса. "У нас в России и шоу-то, как такового, нет: его никто не умеет делать... Наши селебы – обычные проходимцы. Они не говорят, что думают, и ведут себя неестественно", – надавала блогер пинков отечественным знаменитостям.

При этом в качестве положительного примера Миро привела зарубежных звезд. "Вон 51-летней Памеле Андерсон изменил 33-летний бойфренд. Так она взяла и открыто рассказала всему миру, что ей – больно. Да, больно. Так бывает", – написала блогер. Она предложила так же поступать российским знаменитостям.

"Ты возьми и расскажи, что чувствуешь. Найди в себе смелость быть несчастливой или вон, как Памела, признай себя дурой. Это же интересно! В этом – жизнь! Настоящая. Такая, как есть", – отметила Миро.