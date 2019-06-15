"Пример женской невменяемости": Топурия получила под дых за слова о Гуфе

Скандальный блогер Лена Миро прошлась по солистке группы "А’Студио". Она считает, что Кети Топурией управляет похоть.

"Еще один пример женской невменяемости на пороге климакса – Кетеван Топурия, заявившая, что "может, все еще будет" с Гуфом", – высказалась блогер. По ее словам, певица вполне допускает, что "снова вляпается в отношения с наркоманом, который мало того, что употребляет, так еще и лезет во все грязные дыры".

Лена Миро уверена, что рэпер вовсе не чета артистке. "Ужасно некрасивый. Грязный", - охарактеризовала блогер Гуфа. Кети Топурию же она назвала молодой и симпатичной женщиной. Кроме того, блогер напомнила об историей с якобы имевшей место изменой музыканта певице с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2".

"Как можно быть настолько не брезгливой?..", - возмутилась Миро.

"Нормальная же девка!.. И раньше все у нее было прекрасно. Хороший муж, чудный ребенок", – добавила блогер. Она искренне не понимает, "что это за дурь в голове" у Кети Топурии.

"Но зачем же лезть в отношения, которые заранее обречены, и выставлять себя дурой? В глупой надежде на то, что все будет хорошо и не так, как должно по логике вещей быть и будет?", – недоумевает Миро.

Как писали "Дни.ру", ранее в Youtube-шоу Регины Тодоренко солистка "А’Студио" призналась, что устала отвечать на вопросы о бывшем избраннике. Кети Топурия все же рассказала, что их отношения с Гуфом были непростыми. "Но у вас все было хорошо!" – воскликнула Регина Тодоренко. На что певица многозначительно ответила: "Может быть, еще будет". Тем самым Кети Топурия намекнула на воссоединение с рэпером.