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"Не мать": Седокову отхлестали за непотребное поведение

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Новый клип певицы "Яжемать" вызвал у многих россиян шок. Раскритиковала его в своем микроблоге в "ЖЖ" и скандальный блогер Лена Миро, которая уверена, что Анна Седокова ведет себя недостойно и подает дурной пример другим матерям.
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По словам блогера, самым сильным оскорблением во все времена считалось оскорбление матери. По мнению Миро, Анна Седокова сняла похабный клип.

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"Анна, оголив нижнюю часть жирного тела, показывает движениями, как ей: а) хорошо, бэ) как она хочет, вэ) как ее не волнует (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала Миро. Она отметила, что с рождением ребенка прежняя беспечная жизнь для девушки заканчивается.

"Те, кто считает, что это не так, не просто не матери, и даже не самки человека, а насекомые. Только они (и бактерии) думают о себе, а не о своем потомстве. Это – факт. И не волнует, что там маме-паразиту (глисте или инфузории туфельке) хочется до утра", – заявила блогер.

"Мама, которая совокупляется, меняя половых партнеров, не мать… Мать, которой хочется до утра, пока дети дома, вообще не человек, потому что даже животные думают о своих детях", – словесно отхлестала Анну Седокову Миро. Блогер отметила, что звезда подает плохой пример другим женщинам, формируя псевдоценности.

"Успех, в понимании счастливой матери соцсетей, заключается не в детях, не в их воспитании, образовании, не в их счастье, а в самореализации", – высказала свою точку зрения блогер. А это, по ее словам, – найти богатого спонсора, изображать с ним любовь, развратничать, пить алкоголь и фотографироваться.

Отреагировали на новый клип Анны Седоковой и пользователи соцсетей. Многие разнесли видео в пух и прах, посчитав, что так себя вести для матери просто аморально. "А вообще Аня очень переживает, что ее полощут в соцсетях из-за песни #яжемать. Ну а с другой стороны – что хотела? Хайпануть? Хайпанула", – пишет Telegram-канал "Только никому".

Хотя, судя по Stories в Instagram Анны Седоковой, она, наоборот, рада реакции публики на новый клип. Певица написала, что ее ролик – в топе.

Автор: Валерия Нарская26 июня 2019, 16:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя благодарность тому, кто показал мне прекрасный сайт ONT︂WIGGS︂Y︂.︂COM︂/YZFSFX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Любава
Ответить
Эту деградирующую шалаву пора лишить родительских прав и стерилизовать. Если честно, то я ни разу не слышала ее "пения". Что оно хоть "поёт" и о чем? Мне что галушка, что джинобаева, что эта шалава - на одно лицо. Если таланта Бог не дал, то хоть задницу публике покажу... Только Украину позорят дешевки.
1

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