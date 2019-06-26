"Не мать": Седокову отхлестали за непотребное поведение

Новый клип певицы "Яжемать" вызвал у многих россиян шок. Раскритиковала его в своем микроблоге в "ЖЖ" и скандальный блогер Лена Миро, которая уверена, что Анна Седокова ведет себя недостойно и подает дурной пример другим матерям.

По словам блогера, самым сильным оскорблением во все времена считалось оскорбление матери. По мнению Миро, Анна Седокова сняла похабный клип.

"Анна, оголив нижнюю часть жирного тела, показывает движениями, как ей: а) хорошо, бэ) как она хочет, вэ) как ее не волнует (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала Миро. Она отметила, что с рождением ребенка прежняя беспечная жизнь для девушки заканчивается.

"Те, кто считает, что это не так, не просто не матери, и даже не самки человека, а насекомые. Только они (и бактерии) думают о себе, а не о своем потомстве. Это – факт. И не волнует, что там маме-паразиту (глисте или инфузории туфельке) хочется до утра", – заявила блогер.

"Мама, которая совокупляется, меняя половых партнеров, не мать… Мать, которой хочется до утра, пока дети дома, вообще не человек, потому что даже животные думают о своих детях", – словесно отхлестала Анну Седокову Миро. Блогер отметила, что звезда подает плохой пример другим женщинам, формируя псевдоценности.

"Успех, в понимании счастливой матери соцсетей, заключается не в детях, не в их воспитании, образовании, не в их счастье, а в самореализации", – высказала свою точку зрения блогер. А это, по ее словам, – найти богатого спонсора, изображать с ним любовь, развратничать, пить алкоголь и фотографироваться.

Отреагировали на новый клип Анны Седоковой и пользователи соцсетей. Многие разнесли видео в пух и прах, посчитав, что так себя вести для матери просто аморально. "А вообще Аня очень переживает, что ее полощут в соцсетях из-за песни #яжемать. Ну а с другой стороны – что хотела? Хайпануть? Хайпанула", – пишет Telegram-канал "Только никому".



Хотя, судя по Stories в Instagram Анны Седоковой, она, наоборот, рада реакции публики на новый клип. Певица написала, что ее ролик – в топе.