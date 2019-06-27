Путина умоляют спасти умирающую Хлебникову
В беседе с "Дни.ру" Есаян заявила, что Солнцев слишком много на себя берет. "Клеветать и порочить имя другого человека, не зная человека лично – это как понимать?" – возмутилась артистка.
"Солнцев, ты что, свечку держал? Или ты живешь с Марино Хлебниковой, чтобы вот так на всю страну заявлять, что она зависимый алкоголик? Откуда ты это взял? Кто дал право очернять эту замечательную певицу?" - негодует Есаян.
По мнению певицы, если у Марины Хлебниковой и есть какие-то проблемы, то это ее сугубо личные дела, которые она может решить без комментариев Рустама Солнцева. "Вместо того, чтобы лить грязь, займись собой! Или же, если ты обсуждаешь кого-то, говори, пожалуйста, по факту!" – обратилась к шоумену певица.
Кристина Есаян считает, что Марине Хлебниковой нужно помочь делом, а не пустыми разговорами. "Я хочу обратиться к президенту: надо помочь Марине Хлебниковой. Если у человека беда происходит в жизни, надо протянуть руку", – умоляет исполнительница Владимира Путина.
Отметим, что после эфира шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1", в котором гостьей стала в том числе Марина Хлебникова, многие посчитали, что певица очень плохо выглядит. Некоторые сочли, что если звезда может свести себя в могилу раньше времени, если будет вести нездоровый образ жизни.
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