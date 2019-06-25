"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой

Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать. Несмотря на то, что певица не признается в пристрастии к алкоголю, шоумен уверен в обратном. По словам Солнцева, певица в таком состоянии долго не протянет.

Последняя встреча Рустама Солнцева с Мариной Хлебниковой состоялась на программе Андрея Малахова, посвященной "исцелению" Бари Алибасова. История с продюсером вызывает у шоумена сомнения – как, впрочем, и история Хлебниковой.

"Все вы посмотрели передачу в Бари Каримовичем Алибасовым и все видели сами. Он настаивает, что ничего, кроме "Крота", не пил. И все вокруг тоже настаивают. Видимо, они считают таких, как вы дурачками", – заметил Солнцев.

Появление Марины Хлебниковой в программе Малахова стало сюрпризом. "Перед нами предстал скелетик, обтянутый кожей, который точно пьет и "Крот", и "Белизну", и "Боярышник" и все остальное спиртосодержащее. Это прекрасная, замечательная, красивая, голосистая когда-то – а сейчас без слез на нее не глянешь – Мариночка Хлебникова.

Что случилось с Мариной? – спрашиваете вы у меня все эти дни. Я сам себе задаю этот вопрос. Память возвращает меня к "Кофе", "Косым дождям" и "Солнышку", которое должно вставать. Но теперь мы имеем то, что имеем – Мариночка "показалась". Самое ужасное то, что она считает себя певицей в полном порядке, в норме", – сказал Рустам Солнцев.

Шоумен признает, что сейчас у Марины могут просто шалить нервы: певица пережила потерю мужа. В то же время, Солнцев подчеркивает: так ужасно Хлебникова выглядит уже давно.

"Не хочется приводить эти дурацкие примеры – но что произошло с певцами из 90-х? Крис Кельми – в могиле, лечиться не хотел, потом хотел, потом опять не хотел... Женя Осин устраивал сцены, проклинал Дану Борисову, которая, собственно, и вытащила его на лечение – где он сейчас, вы знаете. А еще в этом списке многие другие, не буду их упоминать. Спаслась только Дана Борисова. И вот теперь на очереди Мариночка", – подвел итог Рустам Солнцев.

Шоумен напомнил, что прямо во время программы спросил певицу, нужна ли ей помощь. Несмотря на то, что Хлебникова отреагировала резко и даже попросила удалить Рустама Солнцева из студии, он на нее не в обиде и от своего предложения не отказывается. Солнцев призывает поклонников и подписчиков – своих и Хлебниковой – поддержать артистку. И беречь свое здоровье.