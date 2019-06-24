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Шоу-бизнес

Неузнаваемой Хлебниковой поставили неутешительный диагноз

Марина Хлебникова. Фото: www.globallookpress.com
Марина Хлебникова стала одной из звездных гостей нового выпуска шоу Андрея Малахова. 53-летняя исполнительница поразила публику своим видом.
прочитано 1812 раз

Марина Хлебникова давно не выходит в свет, не дает интервью и не снимается в передачах. Однако для скандально известного продюсера Бари Алибасова артистка сделала исключение, появившись в новом выпуске шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!".

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Передача была посвящена продюсеру, который недавно выписался из больницы, куда попал в результате сильнейшего отравления. Едва появившись в студии, Хлебникова чуть ли не с кулаками накинулась на Алибасова.

"Убью тебя! Я готова тебя убить, ты понимаешь? Ты не понимаешь! Ты прекрасно знаешь, что нет Антона. Ты прекрасно это знаешь, и творишь такое! Что с тобой? Я знаю, что ты цапаешь все подряд! Ты дурак?" – эмоционально высказалась Марина и заплакала.

Бари обнял певицу, которая несколько раз сильно ударила его в грудь. "Ты мне как отец родной. Ты это понимаешь? Я не могу. Что? Дурак. Ляг, ляг. Я даже смотреть на тебя не могу. Я так рада тебя видеть, но больше всего я хочу тебя убить! Мы все твои дети, мы все тебя любим", – призналась Хлебникова, усевшись рядом с Алибасовым.

В студии присутствовал бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он в своей излюбленной манере заявил: "Марина! Что с Вами?! Вы неузнаваемы. Вы сейчас олицетворяете страну, причем довольно истерзанную. Что произошло? У Вас все в порядке?" 

Хлебникова предстала перед публикой в светлом полупрозрачном наряде, продемонстрировавшем худобу, граничащую с анорексией. "В смысле что произошло? Вы хотите сказать, что живете в счастливой стране? Что у Вас все в порядке? Я представляю отличную страну, где живут отличные люди", – с достоинством ответила она.

Не остался в стороне и ведущий. Андрей поинтересовался, все ли хорошо у звезды, и сообщил, что недавно в Сети появилась передача, в которой певец Шура прямо заявил, что Марине нужна помощь. "Прости Господи..." – только и смогла ответить артистка. Малахов пообещал оказать поддержку, если та попросит.

Солнцев все не унимался, и Хлебникова с улыбкой предложила ему покинуть студию. Позже в Instagram Рустам поставил неутешительный диагноз певице.

"Пьянка – это приговор красивой молодой бабе. Мне пришлось ей сказать на проге "Привет Андрей", что она неузнаваема (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Но любая пьяница, даже та которая уже сильно "причалила", уверенно лопочет, что уж с ней то ТОЧНО ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК. Мариночка, не исключение-еле тянет, душа на сопельке, а туда же – выведите его (меня) из студии", – высказался Солнцев.

Он убежден, что Марина Хлебникова обладает сильным характером, но в какой-то момент дала слабину. "И еще, рядом не было никого, кто остановил бы? Где все были? Теперь, достигнув кондиции, при которой ее нельзя показывать людям, что бы инсульт кого нить от увиденного не трахнул, она блеснула. И знаете, может это поможет.. Не хотелось бы хоронить очередную спившуюся до трупа звезду 90х", – заключил бывший участник "Дома-2".

Отметим, что Марина Хлебникова пережила трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. Марина Хлебникова даже не смогла приехать на похороны.

Автор: Наталья Аряева24 июня 2019, 09:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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