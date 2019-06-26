"Все очень серьезно": Асмус сделала важное заявление
"Все очень серьезно. Мне сейчас написал один актер. Он спросил, зачем я написала в Stories, как я сыграла финальную сцену в финальном спектакле в сезоне с волосом в глазу", – поделилась Кристина Асмус. Актриса объяснила, что руки у нее были заняты, и она не могла его вынуть.
"Действительно, никакая история, он прав, кроме того, что она закончилась хэппи-эндом. Я вынула этот волос", – рассказала Кристина Асмус. "Так что не буду публиковать, не ждите мой рассказ", – сделала "важное" заявление Кристина Асмус, пошутив над ситуацией.
Отметим, в последние месяцы знаменитость все чаще стала публиковать в своем микроблоге в соцсети откровенные фото. Многие подписчики считают, что артистка переходит грань приличия, ведь она – замужняя женщина и мать. Фолловеры недоумевают: как ее супруг, шоумен Гарик Харламов позволяет своей избраннице так себя вести. Однако есть и те, кто поддерживает Кристину Асмус в ее смелом поведении.
Как писали "Дни.ру", недавно супруги отметили седьмую годовщину своих отношений. В 2014-м Кристина Асмус подарила мужу дочь Анастасию. Для Харламова это второй брак. Ранее экс-супруга комика дала интервью, в котором рассказала, что причиной их развода стала звезда "Интернов".
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