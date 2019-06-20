Раскрыт секрет счастливых отношений Кристины Асмус и Гарика Харламова

На снимке актриса предстала в портупее. Кроме того, она ярко подвела глаза и накрасила губы красной помадой. Образ получился поистине роковой.
Интимных частей тела в кадре не видно, однако очевидно, что под ремнями ничего нет. "Госпожа Асмус", – подписала фотографию звезда.
Пост вызвал бешеный ажиотаж. Поклонники посчитали своим долгом пошутить на тему пикантности отношений артистки с ее супругом Гариком Харламовым.
"У Гарика сегодня интересный вечер намечается?", "Вот сразу видно – муж с гастролей вернулся", "Так вот в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни", "О! Наконец-то истинная сущность", "Нет лучше жены, чем жена-актриса", – иронизировали подписчики.
"Гарик, ты счастливый мужик!" – не скрывая зависти, отметил пользователь Сети.
Недавно супруги отметили седьмую годовщину своих отношений. В 2014-м Кристина подарила мужу дочь Анастасию.
Для Харламова это второй брак. Ранее экс-супруга комика дала интервью, в котором рассказала, что причиной их развода стала звезда "Интернов".
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