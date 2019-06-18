Кристина Асмус привлекла внимание голой грудью

Актриса разделась для съемок фильма. Кристина Асмус голой грудью привлекла внимание к новой картине.

В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которой лежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.

Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло внимание обывателей: звезда "Интернов" Кристина Асмус показала грудь. Ролику это добавило пикантности.

Отметим, что первый тизер "Текста" появился в интернете еще в январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – в фильме они играют влюбленных.

Съемки длились всего три месяца и закончились в марте. Актеры работали в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах. Режиссером картины выступил Клим Шипенко. Дата выхода "Текста" на экраны пока не разглашается.

В фильме рассказывается о 27-летнем Илье Горюнове, которого сыграл Александр Петров. Герой попал в тюрьму из-за ложного обвинения в распространении наркотиков.

Отсидев, он решает встретиться с подставившим его Петром, роль которого исполнил Иван Янковский. События развиваются стремительно – Илья получает доступ к смартфону Петра и проникает в его жизнь.