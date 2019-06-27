Беременную от Тимати Анастасию Решетову обвинили в лицемерии

Беременная девушка продюсера Тимати Анастасия Решетова выложила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. После этого будущую мать засыпали обвинениями – люди как с цепи сорвались.

На фото бизнесвумен стоит на берегу океана в струящемся белом платье. Возлюбленная рэпера держит за узды лошадь. "Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным", – поделилась Решетова.

Подписчиков возмутило высказывание модели. "Нет для тебя ничего более привлекательного, чем дешевая слава и богатства. Кого ты обманываешь?!" – разозлилась одна из них.

Многие взбесились из-за того, что отец ребенка Анастасии продает фастфуд, а она делает такие заявления. "Сказала Настя, поедающая животных, муж которой штампует бургеры из трупов!", "Это так "гуманно" – разделять животных на тех, к которым хочется трепетно относиться, и на тех, из кого можно делать бургер!", "Поэтому я буду мучить животное, фотографируясь с ним в жару!" – отметили разъяренные россияне.

"Тогда их и есть нельзя, иначе это полное лицемерие!" – высказалась недовольная фанатка.

Кроме критиков, нашлись и те, кому понравилось фото. Как утверждает URA.ru, большинство отметило, что положение девушки ей к лицу. "Очень Вам идет беременность!", "Шикарная, как из сказки!", "Будь беременна каждый год!" – восхитились поклонники.