Анастасия Решетова проговорилась о тайном браке

Анастасия Решетова выложила новую фотографию в Instagram. Подписчики сразу заподозрили неладное.

Анастасия Решетова посвятила пост новейшей разработке – электронному тесту на беременность Clearblue. По словам девушки, он показывает не просто полоски, а четкие данные. Благодаря ему модель точно знает, когда именно в ее жизни произошло маленькое чудо.

Бизнесвумен призналась: оплодотворение было запланировано, но она все равно ужасно волновалась. "Мне сначала не верилось в случившееся и хотелось, естественно, подтверждения своего нового положения", – разоткровенничалась Решетова.

Кто-то из подписчиц задал Анастасии довольно личный вопрос: "А вы с Тимати вместе живете?" Избранница продюсера быстро нашлась с ответом: "А вы со своим мужем вместе жили бы?"

Эта фраза Решетовой взбудоражила соцсеть. Теперь фанаты гадают, действительно ли модель вышла замуж за рэпера, или подразумевала гражданский брак, пишут "7Дней".

"У нее кольцо на безымянном с Нового года. Может, не афишируют", – предположила поклонница.

Напомним, что ранее Тимати состоял в отношениях с Аленой Шишковой. Модель родила певцу дочь, но вскоре пара распалась.