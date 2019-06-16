Беременная подруга Тимати спешно покинула Россию
Несколько часов назад манекенщица разместила в Stories видеозапись, сделанную во время отдыха. В кадре можно увидеть песок и высокие пальмы. "Долгожданная встреча с океаном", – похвасталась своим подписчикам звезда.
После публикации видеозаписи многие поклонники стали гадать, почему беременная женщина спешно покинула Россию. Некоторые пользователи предположили, что звезда планирует родить ребенка в зарубежной клинике, и потому решила заранее подготовиться к новым условиям.
В начале июня Анастасия Решетова сообщила поклонникам радостную новость: скоро она станет мамой. В качестве доказательства она показала фотографии подросшего живота. Подписчики поздравили ее с грядущим прибавлением и пожелали здоровья.
Отцом ребенка стал хип-хоп-артист Тимати. Известно, что у исполнителя уже есть один наследник. В 2014 году манекенщица Алена Шишкова родила музыканту дочь Алису. Даже после расставания с возлюбленной рэпер продолжает проводить много времени с девочкой.
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