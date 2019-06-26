Дочь Абрамовича выложила откровенное фото

24-летняя Софья Абрамович поделилась новым снимком на своей станице в Instagram. Девушка снова выставляет на публику все прелести своего положения, ведь она богатая наследница.

На фото дочь миллиардера стоит в черном слитном купальнике и белой кружевной накидке. Кадр сделан на белоснежной яхте на фоне моря. Софья уточнила, что завтра пребудет во Францию.

Поклонники завалили ее комплиментами. Многим очень понравился снимок. "Обалденно!", "Вы звезда!", "Шикарно выглядите" , – восхищались фанаты.

Многие предположили, что это и есть то самое знаменитое судно Абрамовича – Eclipse. Это самая дорогая и большая в мире яхта. Ее длина равна 162 метрам.

"Яхта, конечно, огонь у вас", – заявил восторженный пользователь сети.

Нашлись и те, кто раскритиковал юную наследницу. "Толстая", "Пышечка", – писали злостные подписчики.

Отметим, девушка живет в Лондоне и много путешествует. Также она увлекается конным спортом и регулярно занимает первые места в международных соревнованиях.

Напомним, недавно в свет вышел старший сын известного миллиардера Аркадий Абрамович. Как писали ранее "Дни.ру", молодой человек изменился до неузнаваемости, чем просто потряс поклонников.