Дочь Абрамовича выложила откровенное фото
На фото дочь миллиардера стоит в черном слитном купальнике и белой кружевной накидке. Кадр сделан на белоснежной яхте на фоне моря. Софья уточнила, что завтра пребудет во Францию.
Поклонники завалили ее комплиментами. Многим очень понравился снимок. "Обалденно!", "Вы звезда!", "Шикарно выглядите" , – восхищались фанаты.
Многие предположили, что это и есть то самое знаменитое судно Абрамовича – Eclipse. Это самая дорогая и большая в мире яхта. Ее длина равна 162 метрам.
"Яхта, конечно, огонь у вас", – заявил восторженный пользователь сети.
Нашлись и те, кто раскритиковал юную наследницу. "Толстая", "Пышечка", – писали злостные подписчики.
Отметим, девушка живет в Лондоне и много путешествует. Также она увлекается конным спортом и регулярно занимает первые места в международных соревнованиях.
Напомним, недавно в свет вышел старший сын известного миллиардера Аркадий Абрамович. Как писали ранее "Дни.ру", молодой человек изменился до неузнаваемости, чем просто потряс поклонников.
Шумиха вокруг покойной певицы не утихает
Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
У юной блондинки прекрасные голубые глаза
Сын намерен обнародовать медицинские документы продюсера
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Но это не призидент в Грузии
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Мачеха подкатывает к моему парню.
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Алибасов всех обманул?
Ходит в одних носках две недели
Как вам презик Зеленский?
Когда пьяный поднимает руку
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Не дает деньги на шоппинг
Переписки с бывшей
Ужасная медицина в России
Большие соски что делать?
Сестры Хачатурян
Родители выдают замуж
Подруга эгоистка
Обвисла грудь