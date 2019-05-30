Собчак пофантазировала о свадьбе с Абрамовичем
За одним столом с телеведущей собрались бизнес-леди и модели. По левую руку от Ксении Собчак сидели предпринимательницы Снежана Георгиева, Виктория Шелягова и Наталья Якимчик, по правую – Instagram-модели Виктория Одинцова, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.
Вместе дамы обсудили скандал, который разгорелся несколько месяцев назад. Напомним, в марте 2019 года состоялся юбилей журнала Vogue. На мероприятие были приглашены популярные блогеры из Instagram.
Соседство с моделями из соцсетей возмутило многих представительниц высшего света Москвы. Виктория Шелягова написала тогда в личном-аккаунте: "Это разрушило Люкс". А Снежана Георгиева с тех пор решила игнорировать вечера с участием Instagram-звезд. Блогеры, в свою очередь, не остались в стороне и достойно ответили светским львицам, указав на их ошибки.
Теперь Ксения Собчак попыталась примирить стороны. Теледива выступила в защиту Instagram-звезд, отмечая, что сегодня попасть в высший свет не представляет труда, достаточно удачно выйти замуж, например за олигарха Романа Абрамовича. По ее словам, миллиардер сейчас свободен для отношений, поэтому они могут спокойно пофантазировать о нем.
"Чтобы защитить девчонок я сажу. В какой-то момент Анжелика Агурбаш, знаете, такая певица, которую в шоу-бизнесе вообще не признавали, все смеялись над ней. И Анжелика Агурбаш спросила: "Ну что же мне сделать, чтобы войти в этот старый свет? Ей Ксения Соловьева (главный редактор модного журнала Tatler – прим.ред.) сказала: "Тебе надо выйти за Абрамовича", – вспомнила светская львица в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"
Телеведущая отметила, что любая Instagram-модель, выйди она за условного Романа Абрамовича, сразу получит золотой билет в элитарный столичный круг. По мнению Ксении Собчак, все тут же забудут о прошлом, и она перестанет быть нерукопожатной. "В этом есть небольшое лицемерие", – рассудила теледива.
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