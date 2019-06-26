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Малахова уличили в подлом вранье на шоу

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Татьяна Касаткова заявила, что команда программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" заманила ее отца на передачу. Разоблачительный пост появился во вторник, 25 июня, в Facebook.
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Женщина рассказала, что несколько дней назад получила звонок от представителей телеведущего. Они предложили ее отцу принять участие в съемках программы, посвященной Галине Стахановой. Артистка 40 лет назад работала вместе с ним осветителем в спортивном комплексе "Лужники".

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Съемочная группа приехала к семье Татьяны Касатковой на дачу. Телевизионщики поговорили с ее отцом и попросили подписать договор о согласии на съемку. Однако во время работы над выпуском ситуация начала меняться: команда Малахова стала подробно расспрашивать мужчину о дочери Стахановой. 

"Я спросила, при чем здесь дочь. Они говорят, что неизвестно от кого родила Галина Стаханова, и хотели бы для интриги взять у отца тест на ДНК. Рядом лежали заготовленные перчатки и какие-то тампоны", – вспомнила женщина. По словам Татьяны, ее родственник был шокирован предложением телевизионщиков и категорически отказался от теста.

Однако спустя некоторое время съемочная группа вновь связалась с семьей женщины. Они приехали к ее отцу на дачу и обманом забрали мужчину на киностудию имени Горького. Касаткова неоднократно пыталась дозвониться до телевизионщиков, но они не выходили на связь. Родственник пользовательницы тоже перестал отвечать на звонки. Женщина уверена, что команда Андрея Малахова убедила ее отца принять участие в шоу ради высоких рейтингов.

"Уважаемый Андрей Малахов! Что это за методы? Я не хочу, чтобы вы позорили моего отца, меня и мою семью из-за рейтингов! Я как дочь, несущая ответственность за здоровье и репутацию своей семьи и моего отца, требую прекратить использование пожилого человека с пониженной критичностью мышления в своих целях", – написала Касаткова.

Автор: Полина Крылова26 июня 2019, 08:18

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