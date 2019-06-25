"Это все бред": сын об адекватности Бари Алибасова

Сын прокомментировал слухи, что отравление Бари Алибасова может быть пиаром. Наследник рассказал о состоянии продюсера.

В ряде СМИ появились сообщения, что отравление Бари Алибасова чистящим средством может быть инсценировкой. Поводом для новостей послужили некоторые несоответствия в данных о состоянии продюсера и комментарии специалистов. В итоге эти сведения прокомментировал сын Бари Алибасова.

"Это все бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так", – рассказал Бари Алибасов – младший.

Он подчеркнул, что все медицинские документы, касающиеся лечения продюсера, находятся в клинике, но могут быть опубликованы. "С отцом все нормально, он адекватный, может сам принимать решения, но при этом его иногда "несет", да. Он под наблюдением врачей", – цитирует сына Бари Алибасова РИА Новости.

Напомним, в начале июня Бари Алибасова госпитализировали после того, как тот якобы выпил средство для труб, перепутав с соком. Продюсер попал в реанимацию токсикологического отделения Института Склифосовского. Новости следовали одна страшнее другой: якобы состояние Бари Алибасова ухудшилось настолько, что его ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел через несколько дней потерявшим память. Впрочем, спустя две недели звездного пациента выписали, и в выходные он появился довольно бодрым в шоу Андрея Малахова.