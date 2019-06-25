"Моя большая личная трагедия": Максакова встретилась со своими врагами
Отметим, что на шоу Мария Максакова появилась виртуально – со студией артистка общалась по видеосвязи из Киева. По всей видимости, в ближайшее время возвращаться в Россию она не намерена. Оперная дива предстала перед зрителями в темном наряде и с эффектным макияжем.
Недавно в связи с политическими переменами, произошедшими на Украине, Мария Максакова изменила и показания в суде. Теперь она не обвиняет в убийстве супруга Дениса Вороненкова своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. В том, что к смерти избранника причастен ее экс-возлюбленный, по словам артистки, ее убедило следствие. "Прямых показаний о том, что это сделал Тюрин, я не давала. Вопрос "Как он мог сделать со мной это?" убивал меня два года. Я поверила им! Жалею об этом", – заявила расплакавшаяся Мария Максакова.
Певица заявила, что ее тоже могли убить вместе с Денисом Вороненковым. "То, что меня не оказалось там, – случайность. Накануне мы поздно легли. Меня водитель пожалел, и я не поехала. Тот, кто планировал это убийство, думал, что и я буду там тоже. Эта мысль, которая меня преследует, моя большая личная трагедия", – призналась певица.
Сейчас она винит себя в том, что поверила версии следствия. Кстати, артистка уже успела публично извиниться перед бывшим мужем. На шоу Мария Максакова ясно дала понять, что считает причастным к убийству Дениса Вороненкова их общего знакомого Дениса Панаитова. "Я прошу ознакомиться с попавшими в Сеть материалами, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении. Прошу применить к нему все нормы законодательства РФ", – обратилась к властям певица.
Интересно, что в студии сидели свекровь Марии Максаковой Людмила Николаевна Вороненкова и бывшая жена ее мужа Светлана Макеенко, с которыми у певицы крайне напряженные отношения, однако, несмотря на кажущуюся близость, женщины так и не поговорили. Впрочем, в конце шоу Дмитрий Шепелев пообещал, что в эфир выйдет второй выпуск, посвященный Марии Максаковой.
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