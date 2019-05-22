Помолодевшую Максакову сняли с красавцем в центре Москвы

Приме Театра имени Вахтангова 79-й год, но время, кажется, не имеет власти над Людмилой Максаковой. Глядя на нее, хочется цитировать чеховскую Аркадину: "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть!"

Людмила Васильевна – человек очень эрудированный, грамотный, начитанный. Обожает литературу, поэзию, живопись, в курсе всех театральных новинок. Она не могла не прийти в филиал Московского драматического театра имени Пушкина на премьеру спектакля молодого режиссера Владимира Бельдияна "Дорога перемен".

Максакова давно знает этого талантливого парня – Бельдиян сыграл в нескольких постановках в ее родном театре. В 2011 году он поступил на режиссерский факультет Римаса Туминаса Щукинского училища, а по окончании снял короткометражный фильм "Гудение шмеля", где снялись артисты Театра Вахтангова. Словом, Людмиле Васильевне было интересно посмотреть на его работу в дружественном учреждении культуры.

На премьеру она пришла в босоножках, облегающих белоснежных брюках и блузке, бархатном зеленом пиджаке – и выглядела роскошно. Никогда не скажешь, что актрисе идет 79-й год.

"Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые", – снова вспомнилась героиня "Чайки".

В антракте звезда вышла подышать и о чем-то мило ворковала с молодым красавцем. Было видно, что мужчина очень уважает Максакову и дорожит ее вниманием.

Что касается спектакля, то Людмила Васильевна была в восторге. Она долго аплодировала и кричала: "Браво!" А ведь похвала из уст Максаковой дорогого стоит – в профессиональном плане она очень требовательна к себе и окружающим, поэтому редко раздает комплименты.