Помолодевшую Максакову сняли с красавцем в центре Москвы
Людмила Васильевна – человек очень эрудированный, грамотный, начитанный. Обожает литературу, поэзию, живопись, в курсе всех театральных новинок. Она не могла не прийти в филиал Московского драматического театра имени Пушкина на премьеру спектакля молодого режиссера Владимира Бельдияна "Дорога перемен".
Максакова давно знает этого талантливого парня – Бельдиян сыграл в нескольких постановках в ее родном театре. В 2011 году он поступил на режиссерский факультет Римаса Туминаса Щукинского училища, а по окончании снял короткометражный фильм "Гудение шмеля", где снялись артисты Театра Вахтангова. Словом, Людмиле Васильевне было интересно посмотреть на его работу в дружественном учреждении культуры.
На премьеру она пришла в босоножках, облегающих белоснежных брюках и блузке, бархатном зеленом пиджаке – и выглядела роскошно. Никогда не скажешь, что актрисе идет 79-й год.
"Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые", – снова вспомнилась героиня "Чайки".
В антракте звезда вышла подышать и о чем-то мило ворковала с молодым красавцем. Было видно, что мужчина очень уважает Максакову и дорожит ее вниманием.
Что касается спектакля, то Людмила Васильевна была в восторге. Она долго аплодировала и кричала: "Браво!" А ведь похвала из уст Максаковой дорогого стоит – в профессиональном плане она очень требовательна к себе и окружающим, поэтому редко раздает комплименты.
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Комментатор призвал российских спортсменов обнажиться
Бывший супруг никак не может успокоиться
Предположительно, видео снято на Мальдивах
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения
Стрижка налысо для женищны
Первый размер груди
Шоу бизнес
Муж изменят с племянником