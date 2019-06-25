Пригожин высказался о странном отравлении Алибасова

История с отравлением Бари Алибасова и его сенсационное появление в эфире популярной передачи заставили общественность задуматься о реалистичности событий. Ситуацию проанализировали врачи-специалисты, высказался и коллега продюсера Иосиф Пригожин.

В начале июня стало известно о том, что Бари Алибасов попал в реанимацию токсикологического отделения Института Склифосовского. Сообщалось, что продюсер группы "На-На" отравился средством для прочистки труб.

Новости следовали одна страшнее другой: якобы состояние Алибасова ухудшилось настолько, что его ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел через несколько дней потерявшим память. Впрочем, спустя две недели звездного пациента выписали, и в выходные он появился довольно бодрым в шоу Андрея Малахова.

Чудесное исцеление после новостей о том, что продюсер одной ногой в могиле, заставило общественность засомневаться в реалистичности событий. Сайт "Комсомольская правда" попросил специалистов проанализировать некоторые обстоятельства этой истории.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев поставил под сомнение диагноз Бари Алибасова. "В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят", – заявил медик.

Также он отметил, что Алибасов выглядит подозрительно упитанным для человека, три недели находившегося на строжайшей диете и принимавшего пищу через гастростому. "Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история – абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления "Кротом" не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам", – сказал врач.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев убежден, что потеря памяти после медикаментозного сна невозможна. Да и история с завещанием, которое продюсер якобы умудрился составить прямо в реанимации, странновата.

"Тут главный вопрос в другом: вменяем ли завещатель, не находится ли он под воздействием лекарств? Если да – ни один нотариус за это не возьмется", – отрезал нотариус Илья Радченко.

Прокомментировал историю с отравлением Бари Алибасова и его коллега Иосиф Пригожин. "Шоу-бизнес – вообще сплошное шоу за стеклом, и для достижения цели все средства хороши", – глубокомысленно отметил продюсер. "Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает", – проанализировал Пригожин.

Он отметил, что всегда относился к Бари Алибасову с уважением. "Но мне все это не нравится. Сколько раз я был в больнице и реанимации – всегда старался это скрывать", – заключил Иосиф Пригожин.