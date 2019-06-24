Анастасия Решетова неожиданно отказалась рожать
Подписчики принялись гадать, куда и зачем отправилась бизнесвумен – обычный это отдых или Анастасия Решетова улетела рожать за границу. Ранее в Сети появилась информация о том, что возлюбленная рэпера разрешится от бремени в Америке.
Девушка долго не отвечала на вопросы поклонников, но на днях терпению пришел конец. Она заявила, что находится не в Майами и рожать в ближайшее время не собирается. "Вопрос закрыт", – поставила точку Анастасия.
В начале этого года фанаты заподозрили, что Решетова пребывает в интересном положении. Фигура девушки изменилась, поэтому та стала носить объемную одежду и прятать живот на снимках. Все слухи модель опровергала, но в начале июня призналась, что носит под сердцем ребенка от Тимати.
А недавно Решетова всполошила народ очередным высказыванием. Как писали "Дни.ру", она проболталась об оформлении брака с известным продюсером.
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