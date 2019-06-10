У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
Модель заставила поклонников поволноваться. Будущая мама призналась в своем микроблоге, что минувшие выходные провела дома. Анастасия Решетова только спала и пила воду.
Плохое самочувствие невеста Тимати объяснила метеозависимостью – Москву накрыл антициклон. Из дома модель старается выходить лишь вечерами, когда спадает жара, сообщает Teleprogramma.pro.
Анастасия находится на шестом месяце. Возлюбленная Тимати уже набрала семь килограммов и переживает по этому поводу.
Как писали "Дни.ру", девушка крайне недовольна своими формами, хотя выглядит чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с бэкстейджа. Анастасия Решетова строго следит за своим питанием. Некоторые продукты она исключила из рациона.
Напомним, что слухи о беременности Анастасии Решетовой появились еще зимой. Избранница рэпера категорически все отрицала. Она долго не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. Когда интересное положение уже стало невозможно скрывать, модель сделала долгожданное признание.
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