У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

Невеста рэпера Тимати сделала признание в Instagram. Анастасия Решетова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.

Модель заставила поклонников поволноваться. Будущая мама призналась в своем микроблоге, что минувшие выходные провела дома. Анастасия Решетова только спала и пила воду.

Плохое самочувствие невеста Тимати объяснила метеозависимостью – Москву накрыл антициклон. Из дома модель старается выходить лишь вечерами, когда спадает жара, сообщает Teleprogramma.pro.

Анастасия находится на шестом месяце. Возлюбленная Тимати уже набрала семь килограммов и переживает по этому поводу.

Как писали "Дни.ру", девушка крайне недовольна своими формами, хотя выглядит чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с бэкстейджа. Анастасия Решетова строго следит за своим питанием. Некоторые продукты она исключила из рациона.

Напомним, что слухи о беременности Анастасии Решетовой появились еще зимой. Избранница рэпера категорически все отрицала. Она долго не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. Когда интересное положение уже стало невозможно скрывать, модель сделала долгожданное признание.