Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах
В эфире программы "Привет, Андрей!" женщина рассказала о неприятном диалоге, который произошел между ней и телеведущим четыре года назад. В то время родственники Жанны Фриске пытались договориться с ее супругом о встрече с Платоном.
По словам Натальи Фриске, Дмитрий Шепелев отказался отдавать ребенка, устроив громкий скандал. "Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму", – вспомнила женщина.
Когда сестра знаменитости спросила у телеведущего, почему он поступает с ними так грубо, то услышала неожиданный ответ. "Вы два года меня унижали!", – заявил разгневанный актер.
Женщина призналась, что до сих пор не понимает, почему Дмитрий Шепелев решил так грубо поступить с ее семьей. Она отметила, что никто из родственников певицы никогда не желал ему зла, передает издание "7Дней".
Напомним, что после смерти артистки в 2015 году телеведущий забрал маленького наследника к себе и не позволял родным Жанны Фриске видеться с ребенком. Тогда семья артистки обратилась за помощью в суд.
Родственникам звезды разрешили проводить с Платоном по полтора часа каждый месяц. Однако Дмитрий Шепелев проигнорировал решение суда и по сей день не дает родителям певицы увидеть ребенка.
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