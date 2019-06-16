Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах

Дмитрий Шепелев уже несколько лет ведет войну с родственниками Жанны Фриске. Сестра исполнительницы Наталья раскрыла причину ненависти телеведущего к семье покойной певицы.

В эфире программы "Привет, Андрей!" женщина рассказала о неприятном диалоге, который произошел между ней и телеведущим четыре года назад. В то время родственники Жанны Фриске пытались договориться с ее супругом о встрече с Платоном.

По словам Натальи Фриске, Дмитрий Шепелев отказался отдавать ребенка, устроив громкий скандал. "Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму", – вспомнила женщина.

Когда сестра знаменитости спросила у телеведущего, почему он поступает с ними так грубо, то услышала неожиданный ответ. "Вы два года меня унижали!", – заявил разгневанный актер.

Женщина призналась, что до сих пор не понимает, почему Дмитрий Шепелев решил так грубо поступить с ее семьей. Она отметила, что никто из родственников певицы никогда не желал ему зла, передает издание "7Дней".

Напомним, что после смерти артистки в 2015 году телеведущий забрал маленького наследника к себе и не позволял родным Жанны Фриске видеться с ребенком. Тогда семья артистки обратилась за помощью в суд.

Родственникам звезды разрешили проводить с Платоном по полтора часа каждый месяц. Однако Дмитрий Шепелев проигнорировал решение суда и по сей день не дает родителям певицы увидеть ребенка.