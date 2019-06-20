Устроивший фарс Алибасов трясет справками из больницы
На днях в роскошные апартаменты основателя группы "На-На" наведался Андрей Малахов. Телеведущий приехал не один, а со съемочной группой. Накануне программа шоумена с участием Бари Алибасова вышла в эфир и вызвала неоднозначную реакцию зрителей.
Ознакомившись с интервью продюсера, обыватели пришли к выводу, что тот ломает комедию, а история с отравлением бытовой химией и последующей госпитализацией – фарс. Тот факт, что звездный пациент настолько быстро оправился, что даже выписался из больницы, имея ожоги внутренних органов, тоже смутил народ.
Между тем корреспондент "Московского комсомольца" Артур Гаспарян, который появился у Бари Алибасова сразу после Андрея Малахова, видел медицинские документы. По его словам, у шоумена есть выписка из больницы, где указан диагноз, с которым того госпитализировали, – "отравление глотком санитарной жидкости".
Правда ли Бари Алибасов стал жертвой роковой случайности, или рассказы о щелочи в пищеводе и желудке – хитрый пиар-ход, остается только догадываться. В любом случае, справки, которыми трясет продюсер, можно легко подделать или купить у недобросовестных сотрудников медучреждения.
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