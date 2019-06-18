Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

Владимир Фриске жалуется на здоровье. Отца умершей певицы беспокоит сердце.

Поговаривают, что за последние несколько месяцев отец Жанны Фриске несколько раз был госпитализирован. Владимира донимают страшные приступы. Медики каждый раз спасают измученного мужчину от жуткой боли в груди, однако причины недомогания определить не могут.

Недавно родитель знаменитости получил направление на проведение особой диагностики – стресс-ЭКГ. Владимир Фриске надеется, что тест поможет врачам определить источник проблем, так как другие методы исследования никаких отклонений не выявили, – это его последняя надежда на спасение.

"Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, но все активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стресс дали о себе знать", – рассуждает Владимир.

Отец Жанны Фриске не скрывает, что вынужден ежедневно принимать лекарства. "Утром двадцать штук и вечером пятнадцать. Жена моя тоже стала сдавать. Выдержать такое испытание очень непросто!" – говорит пожилой мужчина.

Родитель Жанны Фриске отметил, что недавние съемки в программе шоумена Андрея Малахова благотворно повлияли на его самочувствие. Передача получилась очень доброй и душевной, в студии Владимир почувствовал "хорошую ауру". После эфира Владимир Фриске наконец выспался – мучившая его бессонница отступила. Об этом сообщает Sobesednik.ru.