Пугачева наплевала на свадьбу близкого человека
Алла Пугачева много лет скрывала семейную проблему. Дело в том, что ее племянник Влад злоупотреблял алкоголем. Певица несколько раз оплачивала родственнику лечение, но в итоге он вновь начинал пить.
В ноябре 2018 года Алла Пугачева разорвала всякие отношения с сыном брата. Возможно, свадьба Влада восстановит отношения между родственниками. Молодой человек уверен, что именно избранница помогла племяннику звезды справиться с депрессией и пагубными привычками.
21 июня Влад Пугачев и Гузель расписались в Перовском ЗАГСе столицы. Шумного праздника молодые решили не устраивать, на торжестве присутствовали лишь несколько человек.
"Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Я не спал сегодня до шести утра, переживал. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится", – цитирует племянника Аллы Пугачевой Starhit.ru.
Скромными были и свадебные наряды жениха и невесты. Для церемонии Влад выбрал светло-голубую рубашку и темные брюки. А Гузель – розовому платью прямого фасона. Серебряные кольца влюбленные купили за день до росписи.
После свадьбы племянник Аллы Пугачевой с женой решили поехать домой. Они пока не решили, будут ли отмечать важное событие в ресторане.
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