Пугачева из-за жары рухнула в обморок

Видеозапись инцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Алла Пугачева находилась вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.

В ролике, датированном летом 2017 года, певица посетила фестиваль "Жара". Вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и Вайкуле.

На кадрах становится понятно, что артистки разыгрывают поклонников. Знаменитости стоя записывают видео: Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Примадонна говорит: "Я не могу. Мне жарко".

Лайма Вайкуле просит подругу немного подождать. "Фестиваль "Жара". Прощайте", – произносит Алла Пугачева и "падает в обморок". Супруга юмориста Максима Галкина – частый гость на фестивале "Жара", который проходит в столице Азербайджана – Баку.

Отметим, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри и Лизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И тому есть причины.

Напомним, в прошлом году подруга Аллы Пугачевой заявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому что считает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушились на Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ее слова были неверно поняты.