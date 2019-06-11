Пугачева из-за жары рухнула в обморок
В ролике, датированном летом 2017 года, певица посетила фестиваль "Жара". Вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и Вайкуле.
На кадрах становится понятно, что артистки разыгрывают поклонников. Знаменитости стоя записывают видео: Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Примадонна говорит: "Я не могу. Мне жарко".
Лайма Вайкуле просит подругу немного подождать. "Фестиваль "Жара". Прощайте", – произносит Алла Пугачева и "падает в обморок". Супруга юмориста Максима Галкина – частый гость на фестивале "Жара", который проходит в столице Азербайджана – Баку.
Отметим, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри и Лизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И тому есть причины.
Напомним, в прошлом году подруга Аллы Пугачевой заявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому что считает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушились на Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ее слова были неверно поняты.
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