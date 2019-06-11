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Шоу-бизнес

Пугачева из-за жары рухнула в обморок

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Видеозапись инцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Алла Пугачева находилась вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.
прочитано 1845 раз

В ролике, датированном летом 2017 года, певица посетила фестиваль "Жара". Вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и Вайкуле.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На кадрах становится понятно, что артистки разыгрывают поклонников. Знаменитости стоя записывают видео: Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Примадонна говорит: "Я не могу. Мне жарко".

Лайма Вайкуле просит подругу немного подождать. "Фестиваль "Жара". Прощайте", – произносит Алла Пугачева и "падает в обморок". Супруга юмориста Максима Галкина – частый гость на фестивале "Жара", который проходит в столице Азербайджана – Баку.

Отметим, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри и Лизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И тому есть причины.

Напомним, в прошлом году подруга Аллы Пугачевой заявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому что считает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушились на Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ее слова были неверно поняты.

Автор: Валерия Нарская11 июня 2019, 15:13
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
И что? Когда начинать смеяться?
Гость
Ответить
Debilki
Гость
Ответить
А с чего уважаемая Валерия Нарская взяла, что Алла Борисовна "частый гость на фестивале "Жара"? Вообще авторы Дней.ру пишут то, что им пригрезилось, или первое, что в голову придёт?
Гость
Ответить
А в связи с чем экскурс в 2017 год? Неужели за сутки нет новостей из семьи Пугачевой-Галкина? Не может быть!
Проф. Д. Ш. Сатанюкин
Ответить
Наверное и пластмассовая рожа отклеилась.😃
1

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