Обобрала россиян: Пугачева заставила соотечественников раскошелиться
В спорткомплексе "Минск-Арена" 2 ноября с большой сольной программой выступит королева российской поп-сцены Алла Пугачева. Билет в VIP-ложу жители белорусской столицы и ее окрестностей смогут купить за десять тысяч рублей.
Интересно, что певица собирается полностью повторить программу, показанную 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце в честь ее 70-летия. В Москве за возможность посмотреть на Аллу Пугачеву из партера нужно было заплатить 200 тысяч рублей.
Поклонники Примадонны уже отреагировали на это в Сети. Интернет-пользователи уверены: это несправедливо, певица обобрала жителей российской столицы. Мол, у москвичей высокие доходы – они могут и втридорога заплатить, сообщают "7Дней".
Отметим, что в целом фанаты остались довольны московским концертом Аллы Пугачевой. Примадонна исполнила как хиты, так и новые композиции, созданные специально для этого мероприятия. Особенно растрогал зрителей финал шоу, когда на сцену вышла вся семья звезды.
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