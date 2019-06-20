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Обобрала россиян: Пугачева заставила соотечественников раскошелиться

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Примадонна российской эстрады даст большой концерт в Белоруссии. Стоимость билетов на выступление Аллы Пугачевой в Минске и Москве отличается в 20 раз.
прочитано 1300 раз

В спорткомплексе "Минск-Арена" 2 ноября с большой сольной программой выступит королева российской поп-сцены Алла Пугачева. Билет в VIP-ложу жители белорусской столицы и ее окрестностей смогут купить за десять тысяч рублей.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Интересно, что певица собирается полностью повторить программу, показанную 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце в честь ее 70-летия. В Москве за возможность посмотреть на Аллу Пугачеву из партера нужно было заплатить 200 тысяч рублей.

Поклонники Примадонны уже отреагировали на это в Сети. Интернет-пользователи уверены: это несправедливо, певица обобрала жителей российской столицы. Мол, у москвичей высокие доходы – они могут и втридорога заплатить, сообщают "7Дней".

Отметим, что в целом фанаты остались довольны московским концертом Аллы Пугачевой. Примадонна исполнила как хиты, так и новые композиции, созданные специально для этого мероприятия. Особенно растрогал зрителей финал шоу, когда на сцену вышла вся семья звезды.

Автор: Руслана Алексеева20 июня 2019, 09:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пока есть лохи то как всегда из деревни Грязи сразу в князи.
1

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