Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Бари Алибасову

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 21 июня
Лента новостей
10:56
Главные события Москвы
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
10:13
Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США
09:34
Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину
08:23
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
08:18
Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
08:07
Откровенное видео Алины Кабаевой взбудоражило россиян
06:19
Затравленную Дайнеко вынудили объясняться
06:15
Раскрылся чудовищный обман Лукашенко Путина
04:02
"Какие уроды": дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение
02:38
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
00:25
Неравнодушные люди исполнили "последнее желание" онкобольной Яковлевой
23:55
Володин: Власти Грузии не защитили российскую делегацию
22:04
В Грузии штурмуют здание парламента
21:59
"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
21:46
"Пробивает человеческое дно": Кожевникова плюнула в кривляющегося Шепелева
21:36
Зеленский отменил школьную форму
21:21
"Остановись!": раздетую Нюшу пристыдили за вульгарное поведение
20:58
Блогер выкинул телевизор из окна 24 этажа ради лайков
20:42
Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
20:41
Оправившегося после комы Алибасова настигла смерть
20:18
Курс евро упал до минимума
19:56
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
19:43
Назван защищающий от рака продукт
19:31
Разведенка Собчак осталась без алиментов
19:10
Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии
18:57
Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет
18:48
Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
18:25
Немцы в шоке от беспомощности Меркель из-за судорог
18:18
"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
18:17
Киркоров сунулся лицом между ног орущей женщины
18:10
Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина
18:01
В Кургане заказали такси для трупа
17:37
Названа самая стрессовая работа
17:18
"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание
17:06
Назван главный подозреваемый в убийстве депутата-русофоба на Украине
16:50
"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи
16:46
"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами
16:45
Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва
16:16
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
16:11
"Просто загляденье": народ в восторге от плясок детей Галкина
16:02
Путин объявил о воссоединении с Белоруссией
15:57
"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
15:48
В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника
15:32
Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
15:31
В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации
15:30
Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского
15:28
В Москве пройдет третий Большой Фестиваль Италии
15:17
"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
14:49
Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
14:43
Украинцев поймали после атаки на Путина
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
14:29
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
14:17
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума
14:16
Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
13:52
"Хорошо, что недооценили": Цымбалюк-Романовская о неблагодарном Джигарханяне
13:49
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
13:49
"Ждет особенного человека": звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов
13:29
"Это безобразие!": жуткие снимки взбудоражили Путина на прямой линии
13:22
"Все в шоке": Сын Гуфа экстренно госпитализирован
12:54
Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"
12:48
Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go
12:47
Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
12:40
"Все отнять": Бородина борется за право иметь соски
12:25
Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
12:18
Прямая линия с Путиным началась с дикого конфуза
12:01
Зеленский показал на камеру самое сокровенное
11:54
Прямая линия с Владимиром Путиным
11:45
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
11:44
"Молодость и страсть": Мороз предстала в компании обнаженного мужчины
11:43
Концерт группы Tokio Hotel в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
11:30
Косаток начали выпускать из "китовой тюрьмы"
11:07
Устроивший фарс Алибасов трясет справками из больницы
11:04
Украинцы поплатились за стрельбу у Крымского моста
11:03
Россиян предупредили о бешеном скачке цен на отопление
10:41
Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн
10:25
"Госпожа": раскрыт секрет счастливых отношений Асмус и Харламова
10:24
"Все это неправда": представитель внезапно опроверг развод Месхи и Климовой
10:16
Истощенный белый медведь напугал жителей Норильска
09:52
"Несчастный случай": на съемках клипа дочери Алсу произошло падение
09:52
Обобрала россиян: Пугачева заставила соотечественников раскошелиться
09:23
После жалоб Путину жителей челябинского села на ж/д дорогу возбуждено дело
09:09
"Ихтиандр, ужас!": Навке досталось за странный наряд
09:06
"Феерические ужимки": Садальский указал на вранье Алибасова об отравлении
08:52
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
08:37
Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией
08:24
Автомобиль сына Юрия Башмета попал в аварию на Рублевке
08:14
"Хвастливая дрянь": Рудковскую заклевали за показуху
07:10
Не брат ты мне: Путин отказался общаться с Лукашенко
07:02
В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"
05:08
"Ума как у куропатки": Беркова без белья прокатилась на гироскутере
03:08
"Не первый гранит шоу-бизнеса съели": Молодая певица встала на защиту дочери Алсу
01:14
"Кто кого?": амбициозная Собчак решила потягаться с Ивлеевой
23:02
Все загадки нелепой смерти депутата-русофоба на Украине
21:55
"Спектакль и хайп": Шаляпина распекли за неискренность к Цымбалюк-Романовской
21:21
"Изменилась до неузнаваемости": Утяшева примерила образ звезды "Игры престолов"
20:57
Внедорожник влетел в остановку в Сочи, есть погибшие
20:56
Озвучена невероятная версия крушения MH17 после обвинений из Нидерландов
20:19
Госдума сформировала свою часть делегации в ПАСЕ
20:06
Правозащитники призвали выдавать заключенным в России тапочки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек-амфибия": 52-летнюю Литвинову разнесли за нелепый наряд
"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова
Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
На кого муж променял красавицу Климову
"Вышак!": Галкин в восторге от травли Гузеевой
Шарапова одержала ослепительную победу после длительной паузы
Шоу-бизнес

Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Бари Алибасову

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Психиатр Дмитрий Клевцов высказался о состоянии продюсера Бали Алибасова. Специалист уверен, что симулировать такое просто невозможно.
прочитано 1878 раз

Психическое здоровье Бари Алибасова подорвано, считает врач. По его словам, в этой ситуации важную роль сыграли сразу несколько факторов: преклонный возраст звезды, букет хронических заболеваний и сильные препараты.

ПО ТЕМЕ

Неожиданный поворот в разборках из-за завещания Алибасова

"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и как следствие – психоз", – вынес он вердикт.

Специалист подчеркнул, что чаще всего такие состояния поддаются лечению, причем достаточно быстро. Главный вопрос заключается в том, остались ли у Алибасова силы на выздоровление. Психиатр отметил, что о полном восстановлении говорить пока рано – врачи должны постоянно наблюдать за продюсером.

"Его состояние – отголосок общего соматического расстройства", – добавил Клевцов. 

Он считает, что Алибасову ни в коем случае не стоит ходить по передачам. "Просто вызвать скорую помощь, чтобы они могли оценить его состояние", – цитирует психиатра teleprogramma.pro.

Напомним, что Бари Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Его ввели в медикаментозную кому. В итоге продюсер потерял память.

Автор: Евгений Мышко21 июня 2019, 11:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Группа "На-На" устроила потасовку на подиуме

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
МНЕНИЕ ВРАЧА АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНОЕ! ЛЕЧЕНИЕ Б. АЛИБАСОВА НЕ ЗАКОНЧЕНО!! ПОЗИЦИЯ СЕМЬИ ВЫЗЫВАЕТ ШОК!!.. НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ БАРИ КАРИМОВИЧА СРОЧНО ПРОДОЛЖИТЬ!! РЯДОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА-СИДЕЛКА!!... ЖЕНА Л. ФЕДОСЕЕВА СТАРШЕ Б. АЛИБАСОВА НА 10 ЛЕТ!! САМА ПОСТОЯННО БОЛЬНА, ТРЯСЕТСЯ..?!? У НЕГО НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ВРАЧЕЙ!!... СТЫДНО ЗА СЕМЬЮ, ЧТО Б. АЛИБАСОВ САМ ДРАИТ УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ!!? ПОТОМ, МАЛАХОВ, НАГЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ-МЕШАЮТ В ПРОЦЕССЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ!!.... ЕМУ СНОВА МОГУТ, ЧТО-ТО ПОДСУНУТЬ ИЛИ ОТРАВИТЬ, КТО В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН!!.. КАРМА Л. ФЕДОСЕЕВОЙ, С ЕЕ ПРОБЛЕМАМИ ПЕРЕШЛА НА Б. АЛИБАСОВА!.. ОНА -ЧЕРНАЯ ВДОВА И ИЗВЕЛА ВСЕХ СВОИХ МУЖЕЙ!!.. ПУСТЬ -ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ЛЮДИ, КТО ЛЮБИТ БАРИ КАРИМОВИЧА ПОМОГУТ И ПОДДЕРЖАТ ЕГО!.... ДАЙ, БОГ ЗДОРОВЬЯ, СИЛ, ЛЮБВИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ, Б. АЛИБАСОВУ!!... А ЗЛЫМ ЛЮДЯМ, ЖЕЛАЮ, СХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ И ПОМОЛИТСЯ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И МИР В СВОЕЙ ДУШЕ!..... ВСЕМ -ЗЕМНЫХ БЛАГ!! ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
В Киеве признали независимость Донбасса

Шоу-бизнес

Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией

Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля

Звезда вынуждена оставить работу
Шоу-бизнес

"Поднимал на меня руку": любовник Лорак сбежал после измен и насилия

Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Шоу-бизнес

"Рассеянная и счастливая": Миддлтон уличили в попытке скрыть четвертую беременность

Мнения фанатов и эксперта разошлись

Гороскоп

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru