Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Бари Алибасову
Психическое здоровье Бари Алибасова подорвано, считает врач. По его словам, в этой ситуации важную роль сыграли сразу несколько факторов: преклонный возраст звезды, букет хронических заболеваний и сильные препараты.
"Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и как следствие – психоз", – вынес он вердикт.
Специалист подчеркнул, что чаще всего такие состояния поддаются лечению, причем достаточно быстро. Главный вопрос заключается в том, остались ли у Алибасова силы на выздоровление. Психиатр отметил, что о полном восстановлении говорить пока рано – врачи должны постоянно наблюдать за продюсером.
"Его состояние – отголосок общего соматического расстройства", – добавил Клевцов.
Он считает, что Алибасову ни в коем случае не стоит ходить по передачам. "Просто вызвать скорую помощь, чтобы они могли оценить его состояние", – цитирует психиатра teleprogramma.pro.
Напомним, что Бари Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Его ввели в медикаментозную кому. В итоге продюсер потерял память.
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