Неожиданный поворот в разборках из-за завещания Бари Алибасова
Любой специалист определит без каких-либо тестов, что Бари Алибасов пока не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Странное состояние продюсера является серьезным препятствием к тому, чтобы узаконить новое завещание, уверен Сергей Жорин.
По его словам, нотариус в любом случае должен будет удостовериться в дееспособности Алибасова. И на этом этапе наверняка возникнут проблемы. "Если человек неадекватен, нотариус не имеет права заверять какой-либо документ. Он отказывает лицу, которое к нему обратилось", – цитирует адвоката teleprogramma.pro.
"Я сомневаюсь, что, учитывая публичность этой ситуации, какой-либо нотариус решится нотариально заверить завещание Бари Каримовича", – подчеркнул Жорин.
Защитник отметил, что любые действия с завещанием до выздоровления Алибасова будут считаться незаконными. Более того, нотариус, заверивший такой документ, может понести наказание.
Жорин заявил, что пока не выходит на связь с Алибасовым. "Надо дать человеку время прийти в себя, оставить его немножко в покое", – добавил он.
Напомним, что Бари Алибасов объявил об изменении завещания после того, как вышел из комы. Наследников звездного продюсера новый документ крайне огорчил.
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