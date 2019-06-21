Дочь Алсу покорила всех своим талантом
На видео дочь Алсу очень хорошо играет на фортепиано и исполняет песни известных зарубежных артисток – Ariana Grande, Billie Eilish, Adele. Девочка призналась, что это ее любимые артистки. "Как думаете, чья музыка мне больше подходит?" – поинтересовалась победительница шоу "Голос.Дети".
Поклонники в комментариях завалили юную звезду комплиментами: "Ты такая классная! Всегда иди к своей цели и никогда не сдавайся!", "Дорогая, тебе идет все!", "Голос – мощь!", "Для меня она победитель!"
Удивительно, но негативных комментариев практически нет, хотя после скандала на шоу "Голос.Дети" девочку серьезно критиковали. Видимо, публика успокоилась и оставила дочь Алсу в покое.
"И кто скажет, что эта девочка не талантлива? Лишь те, кто слеп или полон злости!" – отметила фанатка.
Напомним, что на днях у маленькой исполнительницы состоялся дебют песни, записанной совместно с Ержаном Максимом. Трек называется "Эта любовь". Как сообщали "Дни.ру", во время съемок клипа произошел несчастный случай.
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Мнения фанатов и эксперта разошлись
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