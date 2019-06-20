На съемках клипа дочери Алсу произошло падение
Выяснилось, что во время съемок Ержан получил травму – упал с велосипеда и повредил руку. "У нас тут несчастный случай!" – сообщила испуганная Микелла.
Впрочем, пострадавший ни на секунду не потерял самообладания и держался молодцом. Ему сразу оказали первую помощь и обеззаразили рану.
Ержан не стал рассиживаться и почти сразу вернулся к работе. "Нормально все!" – отшутился мужественный артист.
Съемки длились целых 20 часов. "Сказать, что мы устали, – это не сказать ничего! Подъем в 04:00, в кадре уже в 06:00! Закончили в 01:30!" – написала дочь Алсу под одним из своих фото.
"Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле!" – отметила Микелла.
На днях состоялся официальный релиз песни "Эта любовь". Трек стал результатом совместной работы двух финалистов музыкального шоу.
Тем временем публика продолжает критиковать Алсу и ее дочь. После выхода новой песни в адрес Микеллы полились оскорбления. Как писали "Дни.ру", на защиту подрастающей звезды встала известная молодая певица.
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