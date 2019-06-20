"Пробивает человеческое дно": Кожевникова плюнула в кривляющегося Шепелева
На четвертую годовщину со дня смерти Фриске на Дмитрия Шепелева снова "напали" фанаты певицы. Они осудили телеведущего за то, что он лишил сына любящих бабушки и дедушки.
К армии критиков присоединилась и Мария Кожевникова. Под постом в Instagram, который ранее выложил вдовец певицы, артистка оставила длинный гневный комментарий. В ролике, опубликованном Шепелевым, он кривляется, пытаясь отнестись к ситуации с юмором.
"Не получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец", - заявила знаменитость. Мария Кожевникова считает, что Шепелев ставит "свои взрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в том числе общение с родственниками) на самое последнее".
Актриса отметила, что, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли дочь, – "это пробивает человеческое дно". Мария Кожевникова негодует: как можно лишить ребенка, который воспитывался без родной мамы, еще и родных бабушки, дедушки, тети и крестной мамы. Она убеждена, что никакой отец не заменит мальчику этих родственников.
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