Помолодевшую Марию Кожевникову перестали узнавать
На снимке звезда со своими подругами. Девчонкам всего по 18 лет. Актриса рассказывает, что тогда им казалось, что они мега крутые. "И откуда всплывают такие фото. Три красотки", – подписала пост Мария. Кадр был сделан в Испании во время сборов на дискотеку.
Подписчики были ошеломлены. Многие не смогли узнать своего кумира. "Боюсь спросить, а вы какой стороны? Ни одна на вас не похожа", "Я тоже не найду Марию!", "Вас не узнать. Где вы?", – недоумевали поклонники.
Те, кто все-таки распознал актрису, кадр оценили по-достоинству. "По той моде вы и были мега крутые", – поддержала активная пользователь сети.
"Современные 18-летние девочки выгладят гораздо старше вас! Вы красотки!", – подметила фанатка.
Многих этот ретро-снимок натолкнул на приятные воспоминания о молодых годах. "Помню эти топы. Их наденешь с атласными брюками и чувствуешь себя суперзвездой", – поделилась подписчица.
Напомним, Кожевникова – многодетная мама. У нее подрастают три сына: Иван, Максим и Василий. С отцом мальчика знаменитость живет в гражданском браке уже 5 лет, пара до сих пор не расписалась.
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