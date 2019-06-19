Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео
Шоумена записывают на камеру мобильного телефона. Голос за кадром просит Бари Алибасова объяснить, что же с ним случилось перед госпитализацией.
Основатель группы "На-на", облаченный в банный халат, отвечает собеседнику невпопад. Знаменитость рассказывает о поездке швейцарский Монтре. В ходе повествования история Бари Алибасова начинает превращаться в нечто достойное фантастического романа.
"Четыре дня идет регата. Каждый день концерты, пьянки, проститутки – они там как воздух и вода. Это происходит каждый раз… А я просто дал запуск, я открыл его. И вот как только произошел взрыв, мгновенно со страшной скоростью как рванули по этой бескрайней пустыне мотоциклы, огромные черные мотоциклы, двухколесные, с люльками. Они пустились наперегонки. Одним из мотоциклов управлял я", – говорит шоумен с трудом подбирая слова.
Голос за кадром несколько раз пытается прервать рассказ Бари Алибасова, однако знаменитость не обращает внимание на собеседника. Шоумен поведал, что в тот день "летел на мотоцикле по пустой планете". Видео опубликовал сайт "Комсомольская правда".
Поклонники теряются в догадках. Для человека, который пережил химические ожоги внутренних органов и искусственную кому, Бари Алибасов выглядит весьма неплохо. Меж тем, бесплодное многословие продюсера "На-на" заставляет беспокоится. Хотя, есть вероятность, что для тревоги нет причин – шоумен просто-напросто вспоминает яркое сновидение, которое его посетило в медикаментозном сне.
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