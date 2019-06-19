Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео

В Сеть попало странное видео. В кадре Бари Алибасов рассказывает фантастическую историю.

Шоумена записывают на камеру мобильного телефона. Голос за кадром просит Бари Алибасова объяснить, что же с ним случилось перед госпитализацией.

Основатель группы "На-на", облаченный в банный халат, отвечает собеседнику невпопад. Знаменитость рассказывает о поездке швейцарский Монтре. В ходе повествования история Бари Алибасова начинает превращаться в нечто достойное фантастического романа.

"Четыре дня идет регата. Каждый день концерты, пьянки, проститутки – они там как воздух и вода. Это происходит каждый раз… А я просто дал запуск, я открыл его. И вот как только произошел взрыв, мгновенно со страшной скоростью как рванули по этой бескрайней пустыне мотоциклы, огромные черные мотоциклы, двухколесные, с люльками. Они пустились наперегонки. Одним из мотоциклов управлял я", – говорит шоумен с трудом подбирая слова.

Голос за кадром несколько раз пытается прервать рассказ Бари Алибасова, однако знаменитость не обращает внимание на собеседника. Шоумен поведал, что в тот день "летел на мотоцикле по пустой планете". Видео опубликовал сайт "Комсомольская правда".

Поклонники теряются в догадках. Для человека, который пережил химические ожоги внутренних органов и искусственную кому, Бари Алибасов выглядит весьма неплохо. Меж тем, бесплодное многословие продюсера "На-на" заставляет беспокоится. Хотя, есть вероятность, что для тревоги нет причин – шоумен просто-напросто вспоминает яркое сновидение, которое его посетило в медикаментозном сне.