Врачи заговорили о раке после поспешной выписки Алибасова
Основатель группы "На-На" получил химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Поврежденные ткани постепенно восстанавливаются, но происходящие при этом изменения способны вызвать нежелательные последствия – например, непроходимость пищевода или, что еще страшнее, рак.
"В пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызывает болезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того, чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток в слизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются как предраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания", – заявила хирург Анна Калеганова в сюжете программы "Светская хроника" на Пятом канале.
Между тем шоумен решил продолжить лечение дома. Врачи советовали остаться в больнице еще на недельку из-за риска серьезных осложнений, однако звездный пациент к ним не прислушался. Бари Алибасов получил огромный список рекомендаций от докторов и предписания по питанию – полностью протертая пища на пару.
Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" Бари Алибасов перепутал бутылки и вместо йогурта выпил средство для промывки труб "Крот". Его госпитализировали и на пять суток ввели в медикаментозный сон. Шоумен уже дома, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – он ведет себя как ребенок.
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