"Безусловная Примадонна": Пугачеву решили наградить за заслуги перед родиной
Как стало известно ДНИ.РУ, в начале мая общественный деятель Александр Михайлович Хаминский обратился к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину с предложением о награждении Народной артистки СССР Аллы Борисовны Пугачевой орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награждение традиционно проходит в рамках мероприятий, приуроченных празднованию Дня России – 12 июня.
Правозащитник в своем обращении высоко оценил многолетний труд певицы. Хаминский также отметил благотворительную и общественную деятельность Аллы Пугачевой – в том числе связанную с продвижением патриотизма как национальной идеи. Правозащитник подчеркнул, что артистка добросовестно трудилась, невзирая ни на какие политические, экономические, социальные и личные пертурбации в стране.
"В соответствии со Статутом о данной государственной награде это сделает безусловную Примадонну отечественной эстрады полным кавалером Ордена – чего она, несомненно, достойна и как певица и значимый для населения России и стран СНГ деятель искусств, и как, без преувеличения, знаковая фигура для многих поколений россиян", – отмечается в обращении.
Предложение Хаминского о награждении Аллы Пугачевой поступило в Администрацию Президента России, а оттуда его направили в Министерство культуры, в компетенцию которого входит решение подобных вопросов.
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