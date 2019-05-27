Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.

Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала день рождения. Важную дату популярная исполнительница отметила с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и друзьями, а на следующий день покаталась на катере под мостами Санкт-Петербурга. "Оказаться в Питере в свой день рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы – это сказка!" – сообщила Орбакайте.

Ее поздравил приехавший в Северную столицу Филипп Киркоров, а больше никто из родных на торжестве не появился, пишут "7Дней". Ни бывший муж, певец Владимир Пресняков, ни их сын Никита, ни сноха Алена Краснова не поздравили артистку в Сети.

На празднике не было и Аллы Пугачевой. Впрочем, она адресовала дочери короткое поздравление на своей странице в Instagram и выложила фотографию маленькой Кристины со съемок в картине "Чучело".

Не остался в стороне и ее молодой муж Максим Галкин. "Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днем рождения! Обожаю тебя! Будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура! 😘" – пожелал шоумен.

Ранее в интервью Кристина Орбакайте призналась, что обожает свой день рождения. 25 мая ассоциируется у нее с детством – в этот день школьники слышат последний звонок и радуются началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника она всегда видит легкие и светлые сны.