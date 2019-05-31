Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику

Сегодня, 31 мая, важный день для экс-возлюбленного Аллы Пугачевой. Примадонна, несмотря на расставание, не осталась в стороне.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала старую черно-белую фотографию бывшего возлюбленного, исполнителя Владимира Кузьмина. Сегодня, 31 мая, артисту исполнилось 64 года. "С днем рождения!" – коротко поздравила его Примадонна. Неизвестно, видел ли певец это послание – пока он не отреагировал.

Напомним, что Алла Пугачева встретила Владимира Кузьмина на закате брака с Евгением Болдиным. Говорят, артистка находилась в депрессии из-за измен мужа. К тому же у нее не было новых песен. Кузьмин буквально оживил ее. В дуэте с молодым рокером Примадонна записала песню "Две звезды", которая стала настоящим хитом.

Не секрет, что артисты состояли в интимных отношениях. Первая жена Владимира недавно рассказала, что развелась с исполнителем из-за его измен с Аллой. Мол, та даже несколько раз была от него беременна.

"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – расплакалась Татьяна в студии ток-шоу "Звезды сошлись".

Сейчас Алла Пугачева счастлива в браке с молодым юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни Владимира Кузьмина, по слухам, он состоит в браке с 27-летним музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.