Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала старую черно-белую фотографию бывшего возлюбленного, исполнителя Владимира Кузьмина. Сегодня, 31 мая, артисту исполнилось 64 года. "С днем рождения!" – коротко поздравила его Примадонна. Неизвестно, видел ли певец это послание – пока он не отреагировал.
Напомним, что Алла Пугачева встретила Владимира Кузьмина на закате брака с Евгением Болдиным. Говорят, артистка находилась в депрессии из-за измен мужа. К тому же у нее не было новых песен. Кузьмин буквально оживил ее. В дуэте с молодым рокером Примадонна записала песню "Две звезды", которая стала настоящим хитом.
Не секрет, что артисты состояли в интимных отношениях. Первая жена Владимира недавно рассказала, что развелась с исполнителем из-за его измен с Аллой. Мол, та даже несколько раз была от него беременна.
"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – расплакалась Татьяна в студии ток-шоу "Звезды сошлись".
Сейчас Алла Пугачева счастлива в браке с молодым юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни Владимира Кузьмина, по слухам, он состоит в браке с 27-летним музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.
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