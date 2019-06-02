Звезда "Дома-2" призналась в бесплодии

Звезда "Дома-2" призналась в том, что страдает бесплодием. Бывший участник телепроекта Андрей Чуев и его вторая жена Виктория Морозова несколько лет не могут завести детей. Супруги заверили подписчиков, что лечатся и надеются на благополучный исход.

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев женился на 19-летней Виктории Морозовой в 2017 году. Самому Чуеву тогда было 38 лет. Однако наследники в семье никак не появляются, что вызывает у поклонников пары закономерные вопросы.

Андрей Чуев, в конце концов, решил объяснить подписчикам, в чем проблема. Звезда "Дома-2" признался, что со здоровьем у супругов не все в порядке.

"Дорогие подписчики, привет! Вы часто задаете вопрос, почему у нас нет детей. У нас нет детей, потому что есть проблемы. У меня тератозооспермия", – сообщил в микроблоге Чуев.

Надо отметить, что у Андрея уже есть дочь от первого брака с Татьяной Киосей. Девочку зовут Лизой. Наследница прекрасно ладит с новой избранницей своего папы. По словам звезды "Дома-2", он представил Вику не как новую маму для Лизы, а как подругу.

А Виктории стать матерью не позволяет гормональный сбой. Как выяснили врачи, у жены Чуева превышение мужских гормонов в организме. Кроме того, она страдает от хронического воспаления. Супруга звезды "Дома-2" считает, что эти проблемы носят наследственный характер. Виктория рассказывает, что у ее родителей также были сложности – в результате сама Вимктория родилась только благодаря ЭКО.

Звезда "Дома-2" не сдается. Андрей Чуев с Викторией проходят лечение в специальной клинике. А к подписчикам они обратились, по их словам, с одной целью – доказать, что диагноз "бесплодие" – не приговор, пишет StarHit.