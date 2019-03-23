Звезда "Дома-2" выпорола дочь ремнем
У дочери звезды "Дома-2" Андрея Чуева, с точки зрения ее родителя – слабые мышцы живота. Чтобы живот в будущем не обвис, как у папы, экс-участник скандального телепроекта заставляет девочку заниматься гимнастикой. И порой подстегивает рвение Лизы с помощью "Дядюшки ремня".
"Я иногда, давал ей ремня, в прямом смысле этого слова, и в углу у нее в комнате висел "Дядюшка ремень", – признался Чуев.
Пост звезды "Дома-2" в Instagram вызвал бурю эмоций у пользователей. Андрей Чуев известен своим буйным нравом и привычкой доказывать свою правоту кулаками. Методы воспитания детей, о которых рассказал экс-участник телешоу, осудили большинство подписчиков.
Однако скандально известная звезда "Дома-2" не смутилась такой реакцией. Чуев утверждает, что именно благодаря такому воспитанию его дочь Лиза хорошо учится и делает уборку в своей комнате. Андрей уверен, что иногда детей надо пороть.
Однако волна негативных комментариев нарастала, и звезда "Дома-2" пошла на попятную. "Если в ваших фантазиях после прочтения слов: – в комнате висел "Дядюшка ремень" и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны", – написал экс-участник телешоу (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Однако подписчиков звезда "Дома-2" не убедила. Они помнят, как в конце прошлого года его жена Виктория Морозова явилась в студию одного из ток-шоу с синяком под глазом и рассказала, как Чуев ее избил. Сама звезда "Дома-2" заявила, что это была всего лишь пощечина – по словам Чуева, Виктория "гуляла с другим", пишет Тeleprogramma.pro.
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