Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
Отец артистки купил участки на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена исполнительница. Владимир хочет, чтобы он, его супруга и родная сестра Жанны упокоились рядом.
Фриске рассказал, что на могиле дочери много живых цветов. В четвертую годовщину ее смерти поклонники приносят сюда также мягкие игрушки и статуэтки.
Отец певицы признался, что боль из-за ухода Жанны не утихла. Владимир подчеркнул: нет ничего страшнее, чем потеря ребенка.
Он добавил, что в комнате Жанны Фриске все осталось так, как было при ее жизни. По его словам, они никогда не выключают любимую радиостанцию дочери.
Владимир мечтает, чтобы возня вокруг особняка Жанны в Подмосковье закончилась. Конфликтовать из-за имущества с отцом своего внука, телеведущим Дмитрием Шепелевым, он не хочет.
"Я ему сразу сказал: он мне не нужен. Я даже не был в этом доме. Один раз заехал посмотрел, какой он", – рассказал отец Жанны Фриске в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
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