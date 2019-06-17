"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
Харламов, судя по всему, находится под впечатлением от ток-шоу "Давай поженимся!" Первого канала и его ведущей Ларисы Гузеевой. Уже несколько месяцев Гарик публикует в личном Instagram ролики, высмеивающие программу и ее героев.
На днях шоумен опубликовал свежую нарезку кадров из "Давай поженимся!". Юморист опубликовал момент шоу, где Кирилл Терешин, известный как синтольщик Руки-Базуки, знакомится с потенциальной возлюбленной. Молодой человек пытается произвести впечатление на девушку, делая тазом резкое движение вперед. Следом идет кадр другого видео, где крупный мужчина отправляет Кирилла в нокаут.
Публикацию Гарика Харламова прокомментировала Лера Кудрявцева. Телеведущая буквально взорвалась от восторга. "Гарик, остановись", – написала она и добавила плачущий от смеха смайлик.
Отметим, что юморист просьбу телеведущей, судя по всему, пропустил мимо ушей. Он опубликовал новое юмористическое видео. В главной роли – звезда "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. С легкой руки Гарика Харламова она стала частью фильма Квентина Тарантино "От заката до рассвета".
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