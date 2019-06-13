Дмитрий Билан публично поцеловал "бородатую леди"

Дмитрий Билан выложил новое видео в Stories своего Instagram. Артист показал поклонникам свою новую любовь.

На записи известный исполнитель просто светится от счастья. Звезда запечатлена в домашней обстановке на чьей-то кухне в майке, кепке и спортивных штанах, а на коленях у Билана – маленький мохнатый щенок.

Певец тискает его, не скрывая восторга. "Что мы с тобой делаем? Жить будем вместе – это понятно, спать будем вместе", – приговаривает он. Билан ласково назвал собаку бородатой леди. Также артист отметил, что питомец буквально играет глазами.

Накануне Билан выступал на Красной площади по случаю празднования Дня России. Также в концерте приняли участие такие звезды, как Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Сергей Трофимов, Надежда Бабкина, Стас Михайлов и Юрий Антонов.

Напомним, во время одного концертного тура Дима Билан сломал ногу. В конце марта после очередного выступления его буквально вынесли на руках со сцены. Травма долгое время не давала артисту покоя. Как писали ранее "Дни.ру") ему все же удалось восстановиться.

