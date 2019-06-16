Дмитрий Шепелев незаконно прячет ребенка
Дмитрий Шепелев прячет Платона от родителей Жанны Фриске. Он делает это незаконно, так как ранее суд назначил бабушке с дедушкой регулярные встречи с Платоном. Они должны были видеться по полтора часа каждый месяц.
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