"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием

Артист трогательно поздравил свою жену, певицу Анжелику Варум с 50-летием. Леонид Агутин написал обращение к избраннице на своей странице в Instagram.

Звездная пара в браке уже более 20 лет. И до сих пор Леонид Агутин и Анжелика Варум питают самые светлые чувства друг к другу.

Леонид Агутин публично поздравил свою супругу, написав теплое послание в соцсети. Музыкант в очередной раз признался жене в любви. По словам певца, 26 мая – большой праздник и для него самого.

Леонид Агутин считает, что судьба подарила ему женщину, которую он, по собственному признанию, не достоин. "Уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни… Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие!" – написал Леонид Агутин.

Такое теплое поздравление растрогало подписчиков певца. По словам поклонниц, каждая женщина хочет в такой момент оказаться на месте Анжелики Варум. "Услышать такие слова — мечта каждой женщины", "Так трогательно!!! Вы огромные молодцы!", "Какие же вы чудесные!!! Будьте счастливы сегодня и всегда", – прокомментировали публикацию Леонида Агутина подписчики.

Отметим, справлять юбилей Анжелика Варум и Леонид Агутин пара начала еще несколько дней назад. Звездные супруги решили повторить свадебное путешествие 20-летней давности и поехали в Венецию, где музыкант снял клип на песню "Половина сердца".