Лазарев и Агутин показали народу свои яйца
Пасха – особенный для православных людей день. Этот древнейший и самый важный христианский праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.
"Христос Воскрес!! Со светлым праздником Пасхи!! Добра, мира и любви!!" (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены – прим. ред.), – написал в своем микроблоге Сергей Лазарев. При этом певец опубликовал трогательно видео с сыном.
В ролике артист с маленьким наследником держат в руках крашеные пасхальные яйца. При этом Сергей Лазарев учит малыша правильно произносить слова "Христос Воскрес". У ребенка это плохо получается, что очень смешит его знаменитого отца. Милое домашнее видео пришлось по душе поклонникам исполнителя.
А вот Леонид Агутин поздравил православных с Пасхой стихотворением собственного сочинения. "С Великим Праздником Пасхи, Друзья! Быть Добру!", – написал артист и добавил длинный стих.
День прекрасен, светел,
ясен.
Я почти со всем согласен.
Я за тех, кто верит в Бога
Тихо, честно, понемногу.
Кто и в Храме, и снаружи,
Отсекая хлам ненужный,
Жизнь живёт за годом год.
Я за всё за это вот…
Подписчики по достоинству оценили поздравление Леонида Агутина. Многие сочли его оригинальным.
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