"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
Родители, сестра и близкие друзья поминают 15 июня артистку на Николо-Архангельском кладбище. А вот вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, по данным Telegram-канала "Только никому", там еще не появился.
По словам Владимира Фриске, телеведущий на могиле любимой женщины не появился за все это время ни разу, сообщает "Только никому". Через две недели Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет.
Соцсети полны постами скорби и печали. Одними из первых память Жанны почтили в Instagram ее сестра Наталья и певица и подруга артистки Ольга Орлова.
"Скучаю… 4...", - коротко написала в своем микроблоге Наталья Фриске. Ольга Орлова посвятила подруге стихотворение: "Когда моя печаль не даст опять уснуть, Как Ангел за спиной, прошу: со мной побудь. Согрей меня теплом и снова дай огня. Укрой своим крылом, ты с неба береги меня".
Невосполнимой утратой стала смерть Жанны Фриске и для рядовых россиян. Многие до сих пор не верят в то, что жизнерадостной, талантливой исполнительницы нет в живых. "Как жаль. До сих пор не верится. Слушаю песни и понимаю, какой у нее голос не забываемый. И талантище", "Светлая память самой классной певице и актрисе Жанночке... Никто нас теперь не радует своими хитами...", "Мы все скучаем... Светлая память...", – скорбят поклонники Жанны Фриске.
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