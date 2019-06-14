Молодая Пугачева и стягивающая трусы Собчак: Алибасов прятал в доме тонны компромата
По словам сына продюсера, как только стало известно о госпитализации Бари Алибасова, СМИ принялись "распиливать" его квартиры и деньги. Однако мало кто знает, что у шоумена есть необычная подборка видеоматериалов, которая в перспективе стоит "не один миллиард".
"Там уникальные кадры. Первый рок-концерт группы "Интеграл". Концерты молодой Пугачевой, снятые из-за кулис. Видео Михаила Горбачева на дискотеках. Ксения Собчак, которая пытается стянуть трусы с Политова и Левкина (солистов группы "На-На". – Прим. ред.), плача и визжа, выбираясь на сцену, когда она была совсем молодой девочкой", – отметил Бари Алибасов – младший.
Родственник основателя группы "На-На" подчеркнул, что архив хорошо спрятан. О его местонахождении известно только Бари Алибасову.
Отпрыск знаменитости уверен: как только отец придет в себя, он обязательно перепишет завещание. Шоумен, по мнению Алибасова-младшего, должен решить, кто будет заниматься архивом после его смерти.
"Завещание должно было быть переписано — это логично. Сейчас и наследников в семье больше, и недвижимости, и денег. И надо было это перераспределять. Я думаю, что отец все перераспределит, находясь в трезвом уме и твердой памяти", – цитирует Бари Алибасова – младшего сайт "Комсомольская правда".
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