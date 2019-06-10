Пугачеву в мини-юбке попросили прикрыть костлявые ноги
Несколько дней назад певец Александр Маршал отпраздновал день рождения. Известному вокалисту исполнилось 62 года. Фан-клуб Аллы Пугачевой поздравил артиста с праздничной датой, опубликовав в Instagram снимок, на котором певец запечатлен рядом с Примадонной и исполнителем Стасом Михайловым.
Примечательно, что интернет-обыватели почему-то обошли вниманием Александра Маршала и сосредоточились на внешнем виде Аллы Борисовны. Отмечалось, что Пугачевой стоило бы забыть про мини-юбки и впредь прикрывать потерявшие привлекательность ноги.
"Не стареют душой ветераны, хотя и становятся мумией😃 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ортопедические сапожки всю жизнь на ней", "Костлявые ноги надо бы прикрыть", – писали пользователи Сети.
Отметим, что из-за своей страсти к коротким платьям Алла Пугачева не раз становилась объектом для критики. Например, модельер Александр Васильев много лет назад, называл Примадонну "законодательницей дурного вкуса в России" с ужасной прической и безобразными балахонами. Когда артистка была полной он отмечал, что она должна скрывать свои "слонопотамные ноги".
Меж тем со временем Александр Васильев свое мнение поменял. "Все, что носила Алла Борисовна, сегодня, как ни странно, что 15 лет назад казалось диким уродством, сегодня таковым не кажется, а очень модной изюминкой. Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Были моменты у дивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини", – обсуждал историк моды Аллу Пугачеву в одном из недавних интервью.
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